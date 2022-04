Ukraine : à Motyzhin, près de Kiev, la maire et des habitants exécutés

Les horreurs s'accumulent et se ressemblent tristement. Alors que des dizaines de corps ont été découverts à Boutcha, dans la région de Kiev, après le départ des troupes russes, d'autres ont été retrouvés dimanche 3 avril, quelques kilomètres plus loin, dans la ville de Motyzhin. Selon les autorités ukrainiennes, il s'agirait d'une maire et de sa famille.