Guerre en Ukraine : musées, bibliothèques... Le lourd tribut payé par la culture

La culture, victime collatérale du conflit en Ukraine. Ce jeudi 23 juin, l'Organisation des nations unies pour la science, l'éducation et la culture (Unesco) alerte : plus de 150 sites culturels ont été partiellement ou totalement détruits en près de quatre mois de guerre.

Dans le détail, trois régions concentrent les trois quarts des dommages depuis le 24 février, date du début de l'invasion russe. Celles de Donetsk (45 sites touchés), Kharkiv (40) et Kiev (26), estime l'organisation onusienne. Et cette dernière de préciser le résultat de ses recherches : "Selon les vérifications effectuées par ses experts, 152 sites culturels ont été détruits partiellement ou totalement en raison des combats, dont 70 édifices religieux, 30 bâtiments historiques, 18 centres culturels, 15 monuments, 12 musées et 7 bibliothèques".