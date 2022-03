Négociations "substantielles" entre Russes et Ukrainiens : une lueur d'espoir et des doutes

La possibilité d'une rencontre directe entre le président ukrainien, Volodymyr Zelensy, et son homologue russe, Vladimir Poutine, semble également moins impensable qu'il y a quelques jours, selon Moscou. "Nous avons dit depuis le début qu'elle sera possible lorsqu'il y aura un accord", a réagi Vladimir Medinski, selon qui cette "rencontre pourrait être multilatérale, avec la participation d'États garants". Elle constituerait, pour le chef de la délégation russe, l'acte final qui validerait des "accords de paix"- un horizon certes lointain, mais dont on a parlé à Istanbul, pour la première fois depuis le début de l'offensive russe il y a un peu plus d'un mois. Sans pour autant convaincre les États-Unis, qui assurent pour l'heure ne pas voir de signes de "réel sérieux" de la Russie dans les discussions.