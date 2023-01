En Ukraine, les combats se poursuivent malgré le cessez-le-feu ordonné par Poutine

À Bakhmout, ville désertée et épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, des journalistes de l'AFP ont pu constater des échanges de tirs d’artilleries après ce vendredi midi, tandis que plusieurs frappes russes ont été rapportées par les autorités ukrainiennes. Ainsi, le chef adjoint de l'administration présidentielle ukrainienne, Kyrylo Tymochenko, a indiqué que deux frappes russes sur la ville de Kramatorsk avaient touché un immeuble résidentiel sans faire de victimes mais aussi évoqué un bombardement russe sur celle de Kherson.

Peu avant le début de la trêve, le chef du Service d'urgence de l'État de Kherson a rapporté de nouveaux tirs d'artillerie sur une caserne de pompiers, qui serait la deuxième touchée en deux jours. Sur Facebook, le responsable a indiqué que la frappe avait fait "des morts et des blessés". Les autorités séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine ont, pour leur part, fait état de plusieurs bombardements ukrainiens sur leur bastion de Donetsk avant et après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.