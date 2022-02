Non, la Légion étrangère n’autorise pas ses soldats ukrainiens à partir combattre

Nexta précise ensuite que "l’information concernant la délivrance d’équipements de combat n’a pas été confirmée. Néanmoins, de nombreux soldats de la Légion étrangère sont prêts à se rendre en Ukraine". Sans confirmation donc, la nouvelle s’est tout de même propagée telle quelle et a été reprise par exemple par le compte Twitter Visegrad 24, qui centralise des informations venant de Hongrie, Pologne, République Tchèque et de Slovaquie : "La Légion étrangère française a décidé qu’elle permettrait à ses soldats ukrainiens de rentrer en Ukraine avec leur tenue de combat complète". Ici, elle a été repostée plus de 6000 fois. Or, cette information est fausse et a été démentie par l'armée française en personne, qui a répondu à un tweet la mentionnant : "Quelle que soit sa nationalité d’origine, un légionnaire s’engage au service de la France".