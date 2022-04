Non, une vidéo ne montre pas de la cocaïne sur le bureau de Volodymyr Zelensky

D’après les sous-titres en français, Volodymyr Zelensky explique en russe, au cours d’une interview, à quel point il trouve la cocaïne "géniale". Or, la vidéo juxtapose deux extraits bien réels de l'entretien dans le but de manipuler ses propos, a pu relever l’AFP Factuel. Dans l’originale, le président affirme au contraire ne pas consommer de drogue et simplement être "accro au café". Ces fake news remontent même à 2019, au moment où Volodymyr Zelensky était l'un des candidats en lice pour la présidentielle. Ce dernier avait alors proposé de se soumettre à des tests de dépistage pour faire taire les rumeurs à son encontre.