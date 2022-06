Nouvelle aide militaire américaine, soutien de la Chine à la Russie... Le point sur la situation en Ukraine

La Chine et la Russie élargissent leur coopération. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu par téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine. Le premier a réaffirmé le soutien de Pékin en matière de "souveraineté" et de "sécurité", à rebours des Occidentaux. "La Chine est disposée à poursuivre avec la Russie le soutien mutuel sur les questions de souveraineté, de sécurité, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt fondamental et préoccupations majeures", a indiqué le dirigeant chinois, selon des propos cités par un média d'État. Les deux chefs d'État ont par ailleurs annoncé leur volonté de renforcer leur coopération économique face aux conséquences des sanctions occidentales contre Moscou pour son offensive en Ukraine, en abordant également la question "du développement des relations militaires".

En réaction, les États-Unis se sont déclarés "préoccupés par l'alignement de la Chine avec la Russie", demandant à Pékin de cesser de soutenir l'invasion russe de l'Ukraine pour éviter de se placer "du mauvais côté de l'Histoire".