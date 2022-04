Ukraine : "choqué par Boutcha", Washington débloque encore 100 millions d'aide sécuritaire

"Le monde a été choqué et horrifié par les atrocités commises par les forces russes à Boutcha et dans toute l'Ukraine", a ajouté, dans un communiqué distinct, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken. "Les États-Unis, aux côtés de nos alliés et partenaires, soutiennent fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a-t-il ajouté.

Depuis le début de l'invasion, et avec cette assistance additionnelle, l'aide sécuritaire américaine à l'Ukraine atteint 1,7 milliard de dollars.