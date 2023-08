Nouvelle attaque de drones contre Moscou, frappes russes... Le point sur la situation en Ukraine

La Russie intensifie ses frappes... Une frappe russe a ravagé lundi un immeuble d'habitation en Ukraine, faisant six morts et des dizaines de blessés. Tôt dans la matinée, Kryvyï Rig, la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, située dans le centre du pays, a été la cible de deux missiles russes. L'un a détruit un pan entier d'un immeuble, faisant six morts, dont une fillette de 10 ans et sa mère, et 75 blessés, selon un bilan actualisé du responsable de l'administration militaire de cette cité, Oleksandr Vilkoul. L'autre missile a touché le bâtiment d'un établissement d'enseignement. "Ils ont frappé des bâtiments d'habitation, un bâtiment universitaire, un carrefour. Malheureusement, il y a des morts et des blessés", a dénoncé Volodymyr Zelensky, brocardant le "terrorisme russe."

... Ce que confirme Moscou. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a affirmé lundi que l'intensité des frappes sur les infrastructures militaires ukrainiennes avait grimpé en réponse aux attaques visant le territoire russe. "L'intensité des frappes sur les installations militaires ukrainiennes, y compris celles qui soutiennent ces actes terroristes, a augmenté en flèche", a-t-il indiqué lors d'une allocution avec des responsables militaires russes. "Étant donné l'évolution de la situation, des mesures supplémentaires ont été prises pour améliorer les défenses contre les attaques aériennes et maritimes."