Guerre en Ukraine : nouvelle attaque de drones russes, l'UE réaffirme son "soutien"... Le point sur la situation

Bruxelles toujours au chevet de Kiev. La guerre qui fait rage depuis samedi entre Israël et le mouvement islamiste palestinien du Hamas ne détournera pas "l'attention" de l'Union européenne de son soutien à l'Ukraine, a affirmé mardi un responsable européen. "La Russie essaie d'utiliser tout ce qui se passe sur la scène internationale soit pour alimenter l'instabilité, soit pour renforcer sa campagne contre l'Ukraine, mais cela ne signifie pas que l’attention de l'UE s'est détournée de l'Ukraine", a assuré lundi le porte-parole en chef de la Commission européenne, Eric Mamer. "Rien n'affectera d’aucune façon le soutien que l'UE apporte à l'Ukraine. Cela ne fait aucun doute", a-t-il insisté.

La Russie alimente les tensions, selon Kiev. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé dans son allocution quotidienne Moscou de "souhaiter déclencher une guerre au Moyen-Orient" en vue de "saper l'unité mondiale, accroître la discorde et les contradictions, et ainsi aider la Russie à détruire la liberté en Europe". Face à cette "menace", il a souligné "la nécessité d'une unité maximale dans le monde". Un peu plus tôt, il avait estimé que le Hamas et la Russie correspondaient au "même mal", lors d'une allocution en visio à la réunion de l'Assemblée parlementaire de l'Otan, plaidant que "la seule chose qui puisse garantir la paix et la sérénité à toutes les nations, ce sont les règles et le droit international".