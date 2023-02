Guerre en Ukraine : bilan à Bakhmout, polémique avec Berlusconi... le point sur la situation

La réponse du CIO. Les athlètes ukrainiens "savent à quel point nous partageons leur souffrance", a assuré Thomas Bach, le président du Comité international olympique (CIO) dimanche à Courchevel (France), en réponse aux propos de Kiev accusant l'instance d'être un "promoteur de la guerre" en Ukraine. "Ce n'est pas aux gouvernements de décider" de la participation de certains pays aux compétitions internationales et notamment aux Jeux olympiques de Paris en 2024, a ajouté M. Bach, alors que quelques États envisagent un boycott des JO en cas de présence de sportifs russes et biélorusses. "J'ai discuté avec de nombreux sportifs ukrainiens ces derniers mois, et beaucoup d'entre eux nous soutiennent parce qu'ils savent à quel point nous partageons leur souffrance et les efforts que nous faisons pour les aider", a indiqué le président du CIO, présent à Courchevel pour la descente des Championnats du monde de ski alpin.