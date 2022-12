Nouvelle salve de missiles russes, Poutine comparé à Hitler par Zelensky... le point sur la situation en Ukraine

Des attaques qui plongent - une fois de plus - les Ukrainiens dans la terreur et le noir, marquant une "nouvelle forme de guerre", selon Volodymyr Zelensky, qui compare les méthodes russes à celles du régime fasciste d'Adolf Hitler. Au lendemain de nouvelles frappes de missiles russes qui ont provoqué des coupures de courant à travers toute l'Ukraine, le pays s'attèle, ce samedi 17 décembre, à rétablir l'électricité. Au total, 74 missiles - principalement des missiles de croisière - ont été tirés par la Russie vendredi, dont 60 ont été abattus par la défense antiaérienne. Kiev et quatorze régions ont été affectées par des coupures de courant ou d'eau.

"Toutes leurs cibles sont aujourd'hui civiles. Les frappes russes touchent principalement des installations d'approvisionnement en énergie et en chauffage", a déclaré Volodymyr Zelensky à la suite de ces attaques. Dans une interview exclusive accordée à LCI et diffusée vendredi soir, le président ukrainien a comparé la stratégie de Poutine - qu'il accuse notamment de déporter des Ukrainiens, adultes et enfants - à celle employée par l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler, lors de la Seconde guerre mondiale. On fait le point.