Guerre en Ukraine : nouvelles explosions à Kiev, ciblée par des "drones kamikazes"

Ces attaques ont très vite été confirmées par la présidence ukrainienne, ainsi que par le maire, Vitaliy Klitschko. Dans le détail, deux explosions ont été rapportées par le responsable avant 7h et deux autres, vers 8h. "A la suite de l'attaque du drone, un incendie s'est déclaré dans un immeuble non résidentiel du district de Shevchenkiv" et plusieurs bâtiments résidentiels ont également été endommagés, a renseigné le maire de la ville sur sa chaine Telegram, qui a ordonné à tous de "rester dans les abris".

Aucun bilan n’a encore été communiqué par les autorités mais de nombreux civils résident dans le quartier de Shevchenkivskiy, au centre de Kiev. Ce district est d'ailleurs le même qui a été visé une semaine plus tôt, lundi 10 octobre, par plusieurs frappes meurtrières. Au moins 19 personnes avaient été tuées au cours de ces attaques, et plus de 100 blessées.