Nouvelles frappes russes, réunion d’urgence du G7… Le point sur la situation en Ukraine

Nouvelles frappes sur des installations énergétiques. Mardi, la Russie a poursuivi ses tirs. "Depuis ce matin, 28 missiles ennemis ont été lancés, dont 20 ont été abattus. Plus de 15 drones, principalement des drones d’attaque iraniens. Quasiment tous ont été abattus", a indiqué le président ukrainien dans une allocution, hier. Selon l’état-major ukrainien, plus d’une vingtaine de villes et villages ont été la cible de frappes aériennes, missiles de croisière et de lance-roquettes russes. De son côté, le ministère de la Défense russe s’est félicité que ces "frappes massives" contre des "cibles de commandement militaire et du système énergétique de l’Ukraine" aient "atteint leur objectif".