Nouvelles sanctions de l'UE contre Moscou, frappes contre Kherson... Le point sur la situation en Ukraine

À l'approche de l'hiver, l'Ukraine a reçu de nouvelles marques de soutien de la part des États-Unis. Dans le même temps, la Russie continue de maintenir la ville de Kherson sous pression. Retour sur les événements qui ont marqué le conflit ces dernières 24 heures.

Un soutien américain promis à l'Ukraine cet hiver. Les États-Unis ont fait savoir lundi qu'ils allient maintenir leur aide à l'Ukraine durant les prochains mois. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, en a fait la promesse à un haut responsable ukrainien. Les Américains seront aux côtés de Kiev, y compris durant la période hivernale. Une déclaration qui intervient alors que l'on s'attend à de nouvelles frappes russes visant des infrastructures essentielles. Il faut rappeler que Washington est aujourd'hui le plus important fournisseur d'aide militaire à Kiev, avec une aide de dizaines de milliards de dollars apportée depuis février 2022 et le début de l'invasion russe.

Des pilotes ukrainiens en Roumanie pour s'entraîner sur des F-16. L'armée ukrainienne compte beaucoup sur les chasseurs américains F-16 afin de défendre son territoire. Du côté de Kiev, on se réjouit ainsi de l'inauguration et ce début de semaine d'un centre de formation pour les pilotes, en Roumanie. Les premières prises en main de ces avions militaires devraient pouvoir débuter au plus tôt début 2024. Le ministre roumain de la Défense Angel Tilvar a indiqué vouloir "analyser les moyens les plus efficaces d'intégrer la formation des Ukrainiens dès que possible". Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, "il s'agit d'une contribution concrète et significative à la coalition aérienne".

Des attaques russes ont visé Kherson. Les autorités locales de la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont indiqué lundi qu'une série d'attaques russes avaient causé la mort de trois personnes et fait douze blessés, parmi lesquels un bébé de deux mois. Des dégâts ont été infligés par l'artillerie russe, quelques jours après que l'Ukraine a célébré le premier anniversaire de la libération de Kherson par son armée. Alors que les forces russes restent toutes proches, un hôpital, un bâtiment administratif et une quinzaine de maisons ont été pris pour cibles. Ainsi qu'une série de véhicules, dont une ambulance. Selon les autorités, on ne compte désormais plus que 60.000 habitants à Kherson, contre 300.000 avant le début de l'invasion russe.

Les diamants russes dans le viseur de l'UE

De nouvelles sanctions de l'UE envers la Russie ? Le patron de la diplomatie européenne a fait savoir en ce début de semaine que la Commission européenne souhaitait annoncer dans les jours à venir une nouvelle série de sanctions à l'encontre de la Russie. Il s'agit notamment de mettre un terme aux exportations russes de diamants vers l'UE. "Nous sommes en train de finaliser les derniers détails", a glissé devant la presse Josep Borrell. Ce paquet de sanctions serait le 12ᵉ depuis février 2022. Une fois définies, les mesures devront faire l'objet d'une approbation à l'unanimité par les 27 pays de l'UE avant d'être officiellement instaurées. Il faut noter que Moscou est accusé de financer une partie de la guerre menée en Ukraine grâce aux bénéfices retirés du très lucratif commerce de diamants. Le chiffre d'affaires qui y est lié serait ainsi de quatre à cinq milliards de dollars par an.

Une proche de l'opposant Navalny incarcérée en Russie. L'opposante au Kremlin Ksenia Fadeeva a été placée en détention lundi par la justice russe. Faisant partie des rares personnalités proches d'Alexeï Navalny ayant réussi à se faire élire, elle encourt désormais douze ans de prison pour "extrémisme". C'est un tribunal de Tomsk, la ville de Sibérie où elle siégeait au conseil municipal, qui a pris la décision d'écrouer la jeune femme de 31 ans. Jusqu'à présent, elle se trouvait assignée à résidence. "Ksenia est une prisonnière politique, députée de la Douma municipale (de Tomsk) qui a obtenu son mandat après un combat honnête", a écrit sur Telegram l'un de ses soutiens, Andreï Fateev. Tous deux sont proches d'Alexeï Navalny, l'une des figures de l'opposition à Vladimir Poutine, et qui a lui-même incarcéré et condamné en août dernier à 19 ans de détention pour "extrémisme".

Le Kremlin silencieux sur les positions ukrainiennes. Les autorités russes ont refusé de commenter lundi des informations faisant état d'une consolidation des positions ukrainiennes sur la rive gauche du fleuve Dniepr. Interrogé sur le sujet, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a simplement fait savoir que l'armée russe devait commenter la situation. "Dans ce cas précis, nous considérons que nos spécialistes de l'armée peuvent et doivent commenter", a-t-il indiqué. Une déclaration qui intervient alors que deux agences de presse d'État, Ria Novosti et Tass, avaient annoncé un peu plus tôt en des termes presque identiques un repli russe dans la région du Dniepr. Des informations annulées dans la foulée, qui ont été avancées "par erreur". Si l'on en croit des blogueurs russes et ukrainiens ainsi que des experts s'appuyant sur des éléments en sources ouvertes, l'armée ukrainienne a réussi à ancrer depuis fin octobre des forces sur la rive occupée du Dniepr, en particulier dans le village de Krynky, dans la région de Kherson.