Ukraine : l'AIEA n'a pas trouvé d'explosifs sur les toits de la centrale de Zaporijia

Des affirmations démenties. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) "n’a observé aucune mine ou explosif" sur les toits de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia, a déclaré ce vendredi son directeur général Rafael Grossi.

Ces observations ont été menées après que l'Ukraine a accusé début juillet Moscou de préparer une "provocation" et affirmé que des "objets similaires à des engins explosifs avaient été placés" sur les toits des réacteurs 3 et 4 de la centrale. Le Kremlin avait averti de son côté d'un possible "acte subversif" ukrainien aux "conséquences catastrophiques".