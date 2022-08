Obsèques de Daria Douguina, la guerre entre dans son septième mois... Le point sur la situation en Ukraine

Les citoyens américains appelés à quitter l’Ukraine. L'ambassade américaine en Ukraine a averti que la Russie pourrait frapper "dans les prochains jours" des infrastructures civiles et bâtiments gouvernementaux, et appelé les citoyens américains à "quitter l'Ukraine dès maintenant". "Le Département d'État dispose d'informations selon lesquelles la Russie intensifie ses efforts pour lancer des frappes contre l'infrastructure civile et les installations gouvernementales de l'Ukraine dans les prochains jours", a indiqué l'ambassade dans un message publié sur son site internet. Elle a appelé les citoyens américains à "quitter l'Ukraine dès à présent en utilisant les moyens de transport terrestres privés disponibles".

Des adoptions illégales d’enfants ukrainiens en Russie. L'Ukraine a de nouveau accusé Moscou d'organiser des adoptions illégales massives d'enfants ukrainiens. "La Russie continue de kidnapper des enfants à partir du territoire ukrainien et d'arranger leur adoption illégale par des citoyens russes", a déclaré dans un communiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères. "Plus de 1000 enfants de Marioupol", une cité portuaire du sud-est de l'Ukraine tombée aux mains de l'armée russe, "ont été illégalement donnés à des étrangers à Tioumen, Irkoutsk, Kemerovo et dans le district de l'Altaï", en Sibérie, a affirmé le ministère, citant des informations publiées par les autorités de Krasnodar, une ville du sud-ouest de la Russie située non loin de l'Ukraine.