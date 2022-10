Offensive sur le front nord, sanctions contre l'Iran... Le point sur la situation en Ukraine

Pertes russes. L'ancien membre de la société militaire russe Wagner, Alexandre Zlodeev, assure que "les troupes russes subissent en ce moment de très lourdes pertes". "J'ai des sources dans les Forces Spéciales de la Fédération de Russie, et dans le Renseignement du district militaire de l'Oural : ils me disent que certaines unités ont perdu jusqu'à 80% de leurs hommes", a-t-il déclaré à France inter. "Il n'y a pour les Russes aucun moyen de gagner cette guerre aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Électricité. Devant le Conseil européen, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de transformer le réseau électrique ukrainien en "champ de bataille" pour paralyser le pays à l'approche de l'hiver. Depuis ce jeudi, la consommation d'électricité est limitée en Ukraine après des frappes russes sur des infrastructures. Par exemple, à Kiev, les entreprises, les magasins, les cafés et les restaurants sont invités à "économiser au maximum" sur les éclairages et la publicité lumineuse. L'entreprise Tchernivtsioblenergo a également communiqué sur des restrictions prises dans les régions de Lviv et Tchernivtsi.

Accusations. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé jeudi soir les Russes d'avoir miné un barrage d'une centrale hydroélectrique située dans la région de Kherson, dans le Sud de l'Ukraine, et sous contrôle des forces de Moscou. "Selon nos informations, les agrégats et le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka ont été minés par des terroristes russes", a-t-il affirmé dans son allocution quotidienne publiée sur les réseaux sociaux. "En cas de destruction du barrage (...) le canal de Crimée du Nord disparaîtra tout simplement", et ce serait "une catastrophe à grande échelle" a ajouté le président ukrainien.