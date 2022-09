Guerre en Ukraine : Oleksandr Syrsky, le général qui a fait reculer les Russes

Promu à plusieurs reprises, Oleksandr Syrsky a aussi dirigé la défense victorieuse de la capitale, Kiev, dans les premiers jours de l'invasion russe. "L'assaut a été repoussé grâce à deux solides lignes de défense autour de la ville et une quantité sans précédent d’équipements militaires et d’effectifs ennemis a été détruite à cette occasion", souligne le site d’information Obozrevatel. Un accomplissement d'autant plus remarquable que Moscou et Washington tablaient sur une résistance de quelques jours, tout au plus. Il a été décoré à plusieurs reprises pour ce fait d'arme, "son courage, son importante contribution à la défense de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine". Comme si cela ne suffisait pas, l'officier aurait joué un rôle actif pour enrayer l’offensive russe à l'est, dans l’axe de Kharkiv-Izioum-Bakhmout. Un parcours qui force le respect et qui érige d'ores et déjà Oleksandr Syrsky au rang de héros ukrainien dans ce conflit.