Olena Zelenska a-t-elle dépensé 1,1 million de dollars en bijoux lors d'un déplacement à New York ?

Le site de la présidence ukrainienne, le 23 septembre au matin, est revenu en détail sur l'emploi du temps chargé d'Olena Zelenska à Ottawa, la veille. "Lors de sa visite au Canada, la première dame a tenu plusieurs réunions et a participé à la conclusion d'un partenariat médical ukraino-canadien avec l'Institut Atlas pour les anciens combattants et les familles", peut-on lire. Chaque rendez-vous est soigneusement documenté et illustré d'une série de clichés. Difficile d'envisager, dans ce cadre, une excursion express à New York, à environ 550 kilomètres à vol d'oiseau.

En milieu de journée, c'est à la Chambre des communes du Canada (la chambre basse du Parlement) qu'Olena Zelenska s'est déplacée, aux côtés de son mari. Un rendez-vous qui a précédé un vol en avion en direction de Toronto, ou le couple était attendu dans la soirée. Leur arrivée a d'ailleurs été largement relatée dans la presse.

Outre ces éléments logistiques, les accusations portées contre la première dame émanent par ailleurs d'un compte Instagram qui ne compte aujourd'hui aucun abonnement, ni abonné. Et que les rares sites à avoir évoqué de prétendus achats de bijoux se sont contentés de relayer les éléments mis en ligne sur les réseaux sociaux. On peut enfin imaginer que la présence d'une personnalité publique comme Olena Zelenska dans la ville de New York aurait donné lieu au relais d'une série de témoignages ou d'images, surtout si elle s'était rendue dans un quartier aussi peuplé que Manhattan. Or, il n'existe aucun document qui permet de confirmer une telle présence.