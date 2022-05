Guerre en Ukraine - "On a peur" : la Moldavie dans la crainte d'une invasion russe

Fin avril, la Moldavie a annoncé des mesures pour renforcer sa sécurité après une série d'explosions dans la région séparatiste de Transnistrie, appuyée par Moscou, qui fait craindre un débordement du conflit actuel en Ukraine.

À Chișinău, la capitale moldave, une équipe de LCI a recueilli l'inquiétude des habitants. "On a peur, on se sent en danger. Mes amis ne viennent plus me voir ici. Je pense vraiment que Poutine serait capable de venir ici", confie ainsi une femme face à notre caméra, dans la vidéo en tête de cet article. Une autre se montre moins anxieuse : "Non, je ne pense pas que ça arrivera. La Russie n'a pas les mêmes intérêts ici qu'en Ukraine d'annexer des territoires".