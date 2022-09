Guerre en Ukraine : des "accusations crédibles" d'enfants transférés de force en Russie, selon l'ONU

Par ailleurs, le Haut commissariat aux droits de l'Homme a pu "confirmer" que les forces armées russes avaient mis en place des centres de "triage", forme de contrôles de sécurité et de collectes de données personnelles et biométriques. Ces derniers s'appliquent aux personnes quittant une zone de combat ou traversant un territoire sous contrôle russe. "Nous sommes inquiets du fait que de tels contrôles, et les détentions qui suivent, ont lieu en dehors de tout cadre légal et ne respectent pas les principes de nécessité et de proportionnalité", a indiqué Ilze Brands Kehris, évoquant des "informations crédibles" de "nombreuses violations des droits humains".

Le Haut commissariat aux droits de l'Homme a lui-même pu "documenter" des cas où les personnes faisant l’objet de cette "filtration" étaient soumises à des fouilles à corps, parfois en devant se dénuder. "Nous sommes particulièrement inquiets du risque d'abus sexuels que courent les femmes et les filles lors de ces procédures de filtration", alerte la sous-secrétaire générale.