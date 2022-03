Guerre en Ukraine : la Croix-Rouge "n'a jamais reçu autant de dons"

C'est un élan de solidarité extraordinaire auquel on assiste. Dans un entretien à LCI, le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Peter Maurer révèle que l'organisation "n'a jamais reçu autant de dons". "Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu autant de dons en si peu de temps de la part de privés, mais aussi de compagnies ou d'États."

Selon Peter Maurer, ce mouvement de solidarité exceptionnel est à la mesure de l'urgence à l'échelle de l'Ukraine, où le CICR est l'une des organisations les plus implantées : "Nous avons déployé plus de 600 personnes et cela augmente de jour en jour."