Otan : que changerait, pour la Finlande et la Suède, une entrée dans l'alliance ?

Durant des décennies, le pays échappe ainsi au rang d'État satellite de l'URSS, mais reste sous l'œil de Moscou sur sa politique étrangère et militaire. Après la chute de l'Union soviétique, la Finlande adhère à l'Union européenne (1995) et au Partenariat pour la paix de l'Otan, mais reste officiellement militairement non-alignée. La Suède, elle, a maintenu pendant près de deux siècles une politique officielle de neutralité héritée de la fin des guerres napoléoniennes, notamment durant les deux guerres mondiales. Si elle a participé à des missions militaires en Afghanistan ou plus récemment au Mali, elle n'a pas été en guerre depuis un conflit en 1814 avec la Norvège.

S'ils n'ont cessé de se rapprocher de l'Otan au fil des ans, participant à des missions dans les Balkans, en Afghanistan et en Irak, la Suède et la Finlande s'apprêtent donc à franchir un cap. Et à bénéficier d'un principe fondateur de l'Organisation : le fait qu'une attaque contre l'un ou plusieurs de ses membres – il y en a actuellement 30 - est considérée comme une attaque dirigée contre tous. Il s'agit du concept de la défense collective, qui est consacré dans l'article 5 du Traité de l'Atlantique Nord. Jusqu'à présent, l'article 5 n'a été invoqué qu'une seule fois – en réponse aux attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis.