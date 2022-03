L'Otan déploie quatre nouveaux groupements tactiques sur son flanc oriental

Pour cette raison, "l'Otan n'enverra pas de troupes en Ukraine et n'imposera pas une zone d'exclusion aérienne", a-t-il expliqué. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a réclamé à plusieurs reprises la mise en place d'une telle zone. "Les alliés de l'Otan ont renforcé leur soutien à l'Ukraine, notamment en fournissant des systèmes de défense aérienne avancés, des systèmes antichars, différents types d'armes et de munitions et j'attends des alliés qu'ils examinent comment ils peuvent intensifier leurs efforts et fournir davantage d'équipements de protection et de défense contre les armes chimiques", a-t-il précisé.