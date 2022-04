Guerre en Ukraine : la République tchèque envoie des chars pour aider Kiev

Premier membre de l'Otan à envoyer des chars à l'Ukraine, Prague a anticipé la demande de Kiev. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a appelé, jeudi 7 avril, l'Alliance à fournir davantage d'armes à son pays pour combattre et repousser les forces russes. "Je viens demander trois choses : des armes, des armes et des armes. Plus rapidement elles seront livrées, plus de vies seront sauvées et de destructions évitées", a plaidé le chef de la diplomatie ukrainienne depuis Bruxelles.

Un appel auquel l'Otan pourrait répondre, alors que l'Allemagne a approuvé, le 1er avril dernier, la livraison de plusieurs dizaines de véhicules de combat d'infanterie. "L'Ukraine a un besoin urgent de soutien militaire", a reconnu son patron, Jens Stoltenberg. "C'est la raison pour laquelle il est si important que les alliés de l'Otan acceptent de continuer à soutenir l'Ukraine avec de nombreux types différents d'équipements militaires, à la fois des équipements plus lourds et des systèmes d'armes légers."