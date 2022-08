Inquiétude autour du gazoduc Nord Stream, Zelensky veut parler à Xi Jinping... le point sur la situation en Ukraine

Pas d'apaisement en vue, au 163e jour de guerre. Les bombardements se poursuivent ce jeudi, à l'est et au sud de l'Ukraine. Les troupes russes, qui ont affirmé mercredi avoir tué plus de 50 soldats ukrainiens dans une frappe dans la région de Mykolaïv (Donetsk), se positionnent au sud du pays, pour répondre à une possible contre-offensive des Ukrainiens.

Sur le plan international, Moscou tient ses positions militaires sur la centrale nucléaire de Zaporijia, un atout dissuasif face aux occidentaux, qui craignent une catastrophe nucléaire. Les Etats-Unis ont en outre largement ratifié, mercredi, le traité d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan. Un "vote historique", s'est félicité le président Joe Biden dans un communiqué. Sur le même sujet, la Suisse, qui va rentrer au Conseil de sécurité de l'ONU, "reste neutre" a assuré son président, excluant toute adhésion à l'Otan, distinguant "neutralité" militaire et condamnation d'une violation du droit international.