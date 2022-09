"Oui" pour les référendums d'annexion, fuites suspectes sur les gazoducs Nord Stream… Le point sur la situation en Ukraine

Des référendums au score stalinien. Les autorités prorusses des régions ukrainiennes de Zaporijia, Kherson, Lougansk et Donetsk ont revendiqué la victoire du "oui" en faveur d'une annexion par la Russie, lors des "référendums" d'annexion organisés par Moscou et dénoncés par Kiev et ses soutiens occidentaux.

Les réactions ukrainiennes et russes diamétralement opposées. "Nous agirons pour protéger notre peuple : à la fois dans la région de Kherson, dans celle de Zaporijia, dans le Donbass (et aussi) dans les zones actuellement occupées de la région de Kharkiv et en Crimée", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky au cours d'une vidéo publiée dans la soirée de mardi. "Bienvenue à la maison, en Russie !", a réagi de son côté sur Telegram l'ancien président Dmitri Medvedev. "Nous nous réunissons avec notre grande patrie, avec la grande Russie", a également réagi le chef de la République populaire de Donetsk, Denis Pouchiline.