Pas de "chèque en blanc" : pourquoi le soutien financier des États-Unis à l'Ukraine pourrait être revu à la baisse

Dans une interview auprès de Punchbol News, le représentant Kevin McCarthy, actuellement chef de la minorité républicaine à la Chambre, a laissé entendre que les aides à l'Ukraine pourraient en pas être la priorité des Américains. "Je pense que les gens vont se retrouver en récession et ne signeront pas un chèque en blanc à l'Ukraine", a-t-il ainsi déclaré.

Une position qui rejoint la politique isolationniste qu'adoptent de plus en plus de Républicains, influencés par le slogan "America First", scandé par l'ancien président, Donald Trump. Lors du vote en mai dernier d'une nouvelle aide militaire et humanitaire de plus de 60 milliards de dollars à l'Ukraine, 11 sénateurs et 57 représentants du Parti républicain ont voté contre.

Avec les élections de mi-mandats qui arrivent en novembre et qui concernent les deux chambres du Congrès, ces voix contre une trop grande implication des États-Unis dans ce conflit pourraient porter davantage. Le candidat républicain au Sénat dans l'Ohio, JD Vance, déclarait ainsi en septembre qu'il voulait que "les Ukrainiens réussissent", mais pas grâce à un financement américain continu. De même, dans le New Hampshire, le candidat républicain au Sénat Don Bolduc assurait que plus de dépenses n'allaient pas améliorer la situation en Ukraine, comme le rapporte le Washington Post.