Mobilisation russe : le Kremlin n'a pas "pris de décisions" sur la fermeture des frontières

Pas de réponse de la part de Moscou, pour l'instant. Vladimir Poutine a choisi de temporiser face au mouvement de contestation naissant et aux fuyards de plus en plus nombreux. Ainsi, les autorités russes n'ont "pas pris de décision", à ce stade, concernant une éventuelle fermeture des frontières. Une mesure qui permettrait d'enrayer la fuite massive des habitants vers les pays frontaliers (Géorgie, Kazakhstan, Finlande ou Mongolie notamment).