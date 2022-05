Russie : qui est le patriarche Kirill, chef de l’Église orthodoxe dans le viseur de l'Union européenne ?

Depuis l'intervention militaire en l'Ukraine, le patriarche Kirill n'a cessé de multiplié les sermons en soutien à l'offensive du Kremlin, voyant dans la guerre en Ukraine un combat contre "les forces du mal" opposées à "l'unité historique" entre la Russie et l'Ukraine.

Il a appelé le peuple à se rallier autour du pouvoir pour combattre les "ennemis extérieurs et intérieurs" de la Russie, en plein conflit en Ukraine. "Dans cette période difficile pour notre Patrie, que le Seigneur aide chacun de nous à faire corps, y compris autour du pouvoir, et qu'il aide le pouvoir à assurer sa responsabilité devant le peuple et à le servir avec humilité et bonne volonté jusqu'à lui donner sa propre vie", avait déclaré l’un des piliers du régime de Vladimir Poutine, le 10 avril 2022, lors d'une messe à Moscou.