Patriot, Soledar, bombardements... le point sur la situation en Ukraine

Kharkiv bombardée. Des bombardements russes ont eu lieu mardi soir sur la deuxième plus grande ville ukrainienne, a annoncé le gouverneur régional. "Restez dans les abris. Les occupants bombardent une nouvelle fois", a ainsi averti Oleg Synegoubov, sut Telegram. Un journaliste de l'AFP a entendu plusieurs explosions dans la ville, située dans le nord-est du pays. Elles sont survenues quelques heures seulement après la visite surprise de la cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, en compagnie de son homologue ukrainien, Dmytro Kouleba.

Formation militaire. Le Pentagone a fait savoir mardi que les États-Unis allaient installer une base militaire dans l'Oklahoma, dans le sud du pays, pour former les forces ukrainiennes au maniement et à l'entretien du système de défense antiaérienne Patriot. "Cet entraînement préparera entre 90 et 100 soldats ukrainiens à opérer, entretenir et maintenir le système de défense à travers une formation qui devrait durer plusieurs mois", a déclaré le porte-parole, le général Pat Ryder. Pour rappel, Washington a récemment promis la livraison, dans les semaines à venir, de cette arme défensive à Kiev.