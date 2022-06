Peine de mort pour des "mercenaires", dépendance aux armes occidentales… le point sur la situation en Ukraine

MENACE DE CRISE ALIMENTAIRE. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la flambée des prix des céréales et des engrais devrait avoir pour conséquence en 2022 une hausse dramatique de la facture pour les pays importateurs, qui paieront "plus pour avoir moins". Le blocage des ports ukrainiens par la flotte russe de la mer Noire, à commencer par le principal port, Odessa, ont paralysé ses exportations de céréales.

"Des réponses humanitaires et de protection sociale seront nécessaires pour amortir l'impact négatif de ces développements sur la sécurité alimentaire et l'état nutritionnel des Ukrainiens touchés par la guerre ainsi que des groupes vulnérables sur le plan nutritionnel dans les pays importateurs de denrées alimentaires, notamment en Afrique du Nord, de l'Est et de l'Ouest ainsi qu'en Asie occidentale et centrale", a déclaré l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.