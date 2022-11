Plan d'évacuation de Kiev, drones iraniens... le point sur la situation en Ukraine

Sur le front, la contre-offensive ukrainienne se poursuit à l'est, a souligné l'Institute for Study of War (ISW) dans son point quotidien samedi soir. C'est dans la région du Donetsk, l'un des territoires que le Kremlin prétend avoir annexé après ce que Kiev et l'Occident considèrent comme des référendums fictifs en septembre, que les combats "sont les plus violents", selon Zelensky.