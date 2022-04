Plus d’un million d’Ukrainiens de retour dans leur pays depuis le début de la guerre

"Après huit semaines de conflit, nous en sommes à cinq millions, et ce n’est pas fini, cinq millions d’histoires singulières de pertes et de traumatismes", s'est émue Kelly Clements, la Haut-Commissaire adjointe de l’agence de l’ONU pour les réfugiés. Sur le sol européen, on n'avait pas vu un tel flot de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale.

Avant le début de l'invasion russe, l’Ukraine comptait plus de 37 millions d’habitants dans les territoires contrôlés par Kiev. Un chiffre qui ne comprend pas la Crimée annexée en 2014 par la Russie, ni les territoires sous contrôle des séparatistes prorusses dans l'est du pays. Malgré cette tendance globale des civils à fuir le fracas des bombes, de plus en plus d'Ukrainiens font le choix de revenir sur leur terre natale.