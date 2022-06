Guerre en Ukraine : plus de 30 milliards de dollars d'avoirs financiers russes gelés depuis le début du conflit

Plus de quatre mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les sanctions à l'encontre du pays de Vladimir Poutine continuent de s'accentuer. Ce mercredi, 100 jours après que les ministres et commissaires européens "se sont engagés à travailler main dans la main pour isoler les Russes sanctionnés du système financier international", le groupe de travail sur les élites, les mandataires et les oligarques russes (REPO) a publié un premier bilan.

Ces derniers mois, les membres de la REPO ont "bloqué et gelé plus de 30 milliards de dollars d'avoirs financiers et de ressources économiques appartenant à des Russes sanctionnés" et "immobilisé environ 300 millions de dollars d'avoirs de la Banque centrale de la Fédération de Russie", annoncent-ils dans un communiqué du gouvernement.