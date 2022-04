Ukraine : plus de 4,65 millions de personnes ont fui le pays

Le chiffre ne cesse de grossir. Selon le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR), plus de 4,65 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de la guerre, le 24 février dernier. Au 13 avril, l’organisme recensait 4.656.509 réfugiés, soit 40.679 de plus que lors du précédent pointage, mardi. L’Europe n’a plus connu un tel flot de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale.

Dans le détail, quelque 90% de ceux qui ont fui l’Ukraine sont des femmes et des enfants, alors que les autorités du pays n’autorisent pas le départ des hommes en âge de porter des armes. Selon l’Organisation internationale des migrations (OIM), environ 210.000 non-Ukrainiens ont également fui les combats, rencontrant parfois des difficultés à rentrer dans leur pays d’origine.