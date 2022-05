Invasion russe : plus de six millions d'Ukrainiens ont fui leur pays

Selon le HCR, les femmes et les enfants sont largement dominants (90%) dans le total de réfugiés ukrainiens. Et pour cause, les hommes âgés entre 18 et 60 ans sont susceptibles d'être mobilisés pour la guerre et donc ils n'ont pas le droit de quitter le pays.

Depuis le début des hostilités entre la Russie et l'Ukraine, le flux quotidien de réfugiés se réduit considérablement au fil des jours. Le mois de mars a été le mois le plus riche en départs avec presque 3,4 millions d'Ukrainiens à avoir fui leur pays, dans l'urgence et avec le minimum d'affaires personnelles. En avril, le nombre a été abaissé à 1,5 million. Depuis le début du mois de mai ce sont presque 493.000 Ukrainiens qui ont traversé la frontière pour trouver refuge ailleurs. À la fin de l'année, près de 8,3 millions de personnes pourraient avoir fui l'Ukraine, selon des estimations du Haut commissariat aux réfugiés.