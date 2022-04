"Ils m'ont poussée sur le lit et déshabillée" : une Ukrainienne relate son viol par des soldats Russes

Des militaires russes présents dans le magasin l'ont pointés du doigt, la traitant de "banderovka", en référence au dirigeant ultranationaliste ukrainien Stepan Bandera, qualifié de nazi par Vladimir Poutine. Par peur des représailles, l'Ukrainienne "sort rapidement de la boutique", se remémore-t-elle auprès de l'AFP. "J'ai à peine eu le temps de rentrer [chez elle], les deux soldats russes sont entrés par la porte derrière moi" sans qu'elle ait pu appeler à l'aide, raconte Elena. "Sans un mot, ils m'ont poussée sur le lit, m'ont écrasée avec une mitraillette et déshabillée", lâche la jeune femme avant de fondre en larmes. "Ils ne parlaient presque pas, à part quelquefois pour me traiter de 'banderovka' ou se dire entre eux 'à ton tour'. Et puis, vers 4h, ils sont partis parce que c'était le moment d'aller prendre leur tour de garde" dans leur camp.

L'Ukrainienne affirme n'en avoir encore parlé à personne. Ni à des médecins, ni à son mari. Interrogée par les journalistes de l'AFP sur son état physique et psychologique, elle éclate de nouveau en sanglots : "Je me dégoûte. Je n'ai plus envie de vivre".