Ukraine : plusieurs régions bombardées, Lviv en partie sans électricité

"Trois centrales électriques ont été endommagées à la suite d'une frappe de missiles", a indiqué le maire de Lviv, Andriï Sadovy, privant partiellement la ville d'électricité, et immobilisant de fait certaines stations de pompage. Au moins une personne a été blessée lors des attaques. "Le nombre de victimes pourrait probablement être plus élevé", a ajouté Andriï Sadovy, accusant les Russes "d'avoir visé les travailleurs (qui) venaient de terminer leur quart et attendait le bus à l'arrêt".