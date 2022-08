"Point de non-retour" entre Moscou et Washington, prisonniers de guerre... le point sur la situation en Ukraine

Les relations diplomatiques bilatérales entre la Russie et les États-Unis seraient gravement endommagées, voire rompues, si ces derniers qualifiaient Moscou d'État terroriste, averti un haut responsable, cité par l'agence de presse russe TASS. Un point de non-retour serait ainsi franchi, selon Alexander Darchiyev, du ministère russe des Affaires étrangères, si le Sénat américain adoptait une loi visant à désigner Moscou comme terroriste.

Dans le même temps, les États-Unis se disent inquiets des informations selon lesquelles des ressortissants britanniques, suédois et croates seraient inculpés par "des autorités illégitimes dans l'est de l'Ukraine". "La Russie et ses mandataires ont l'obligation de respecter le droit international humanitaire, y compris les droits et les protections accordés aux prisonniers de guerre", a rappelé le secrétaire d'État Antony Blinken sur Twitter.