Pologne : Roger Waters "persona non grata" à Cracovie après des propos complaisants envers la Russie

Les deux concerts prévus en 2023 à Cracovie ? Annulés mais on le savait déjà. Désormais, le co-fondateur du groupe de rock Pink Floyd n’est pas non plus le bienvenu à Cracovie suite à ses prises de position jugées complaisantes sur la guerre en Ukraine et après l'annulation de ses concerts pour cette même raison. Cette décision a été actée, ce mercredi 28 septembre, par le conseil municipal de la ville polonaise.

Dans un message diffusé sur Twitter, son vice-président Michal Drewnicki explique pourquoi Roger Waters est "persona non grata". "Nous ne voulons pas à Cracovie de personnes qui prennent position pour la Russie dans l’information sur la guerre et soutiennent ou répètent la propagande de Poutine", est-il écrit. Bien que le conseil municipal ait été unanime concernant cette décision, celle-ci n’est toutefois pas contraignante juridiquement.