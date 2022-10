Pont de Crimée : des vidéos prouvent-elles que l'attaque a été perpétrée par un missile ou un sous-marin ?

D'abord, le point de chaleur et la fumée visibles sur l'image se dégagent très clairement de la route, et non pas d'une zone située en dessous. Ensuite, sur les clichés pris après l'explosion et géolocalisés par des experts en renseignement de sources ouvertes, les dégâts qu'on observe sur le bitume montrent que le souffle est parti de la route, et qu'il a plié les glissières de l'axe routier vers l'eau. A contrario, le dessous du tablier ne présente aucune trace d'explosion. On ne peut identifier qu'un trou béant, venant du dessus. Si le missile était venu du détroit de Kertch (qui relie la mer d'Azov à la mer noire), il y aurait au moins eu la trace d'un impact.