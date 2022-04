Possible arrêt du gaz russe : quel serait l'impact sur les économies européennes ?

Dans le détail, la France, moins exposée aux importations de pétrole, de charbon et surtout de gaz, serait moins touchée encore. Là, l'étude évalue la perte de PIB du pays entre 0,15 et 0,3 %, selon la capacité de l'Hexagone à trouver des alternatives aux produits actuellement achetés aux Russes. Pour l'Allemagne, qui freine au contraire des quatre fers contre la mise en place d'un embargo, la perte de PIB est estimée entre 0,3 et 3 %, un niveau que les auteurs de l'étude estiment "globalement modéré et (qui) peut être absorbé".

Autre solution étudiée par le Conseil d'analyse économique : la mise en place de droits de douanes, par exemple à 40%, sur les importations énergétiques de Moscou. Dans ce cas-là, la mesure serait "plus efficace qu'un embargo strict", souligne l'étude. Selon ses auteurs, elle entrainerait une "réduction très forte des importations", d'environ 80%, tout en divisant par 3 ou 4 les pertes économiques des pays les plus dépendants de la Russie.