Pour ses vœux, Vladimir Poutine a-t-il fait appel à des figurants ?

Pour appuyer leur argument, une femme située à la droite du président russe est prise en exemple. Blonde et vêtue d’un treillis militaire, cette soldate serait souvent vue aux côtés du chef de l’État lors de déplacements filmés. Elle aurait déjà pris place à bord d’un bateau de pêche, avec Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev, et aurait assisté à une messe derrière le président. En clair, cette femme ne servirait pas dans l’armée, mais serait plutôt au service de la propagande du Kremlin. C’est aussi ce que rapporte le média suisse Switzerland Times, qui serait parvenu à l’identifier. Elle ne serait autre que Serguhina Larissa Borisovna, membre de la Douma, chambre basse du parlement russe. L’une de ses interventions en tant que députée, lors de discussions sur la politique agricole russe, est par exemple disponible sur le site du parlement.

En effet, la femme présente à bord du bateau et dans l’église est bien cette élue, proche du Kremlin, d’après l’outil de reconnaissance faciale Pimeyes. Ses apparitions publiques à proximité de Vladimir Poutine remontent à plusieurs années et sont nombreuses, à tel point qu’un média ukrainien l’avait même fait passer pour une maitresse du président.