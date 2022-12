Guerre en Ukraine : pour venir en aide aux enfants, l'Europe envoie des bus scolaires

Cette dernière a déjà débloqué 14 millions d'euros pour envoyer des bus. La Commission précise que 5,7 millions d’enfants d’âge scolaire en Ukraine ont été touchés par l’agression de la Russie. Outre l'éducation, la prise en charge des plus jeunes est devenue un impératif après dix mois de guerre : selon l'Unicef, 1,1 milliard de dollars sont nécessaires pour répondre aux besoins immédiats et de long terme de 9,4 millions de personnes, dont 4 millions d'enfants. Et ce, pour fournir, maintenir et étendre des services essentiels dans les domaines de la santé, de la nutrition, de la protection de l'enfance, des violences sexistes, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène ou encore de la protection sociale.