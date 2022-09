Ukraine : pour Vladimir Poutine, les référendums permettent "d'occulter une défaite militaire"

Le spécialiste estime dès lors peu probable une annonce de la part de Vladimir Poutine ce vendredi après-midi sur une issue au conflit, qui dure depuis sept mois. "En dépit de toutes ses difficultés financières, la Russie a des ressources. Donc, du côté russe, on a les moyens pour faire durer cette guerre, et coté ukrainien, on est déterminés pour la poursuivre. Donc, on est face à une équation pour une longue guerre", estime Yves Doutriaux, pensant qu'au mieux, on pourrait voir un cessez-le-feu, qui gèlera le conflit.