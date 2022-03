Guerre en Ukraine : pourquoi l'Europe n'impose pas un embargo sur le pétrole et le gaz russes ?

Nouveau coup dur pour l'économie russe. Près de deux semaines après l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine, plusieurs pays franchissent une nouvelle étape dans les sanctions. Ce mardi, le président américain Joe Biden a interdit toute importation de pétrole et de gaz russes aux États-Unis. Il a été suivi peu après par le Royaume-Uni, qui entend arrêter les importations de pétrole russe d'ici fin 2022.

En revanche, la France, exclut, à ce stade, d'imiter ses deux alliés. "La France ne prendra pas de décision seule, elle agira dans un cadre européen, et aucune sanction sur l'énergie n'est prévue pour l'instant", assure le ministère de l'Économie. "Les États-Unis n'ont pas de dépendance à l'égard du pétrole et gaz russes, mais les partenaires européens en ont", met également en avant l'Élysée auprès de TF1/LCI. "Nous avons une politique au long cours qui est celle de supprimer la dépendance au pétrole et gaz russes, mais dans l'immédiat, nous devons voir cela avec nos partenaires européens."