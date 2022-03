Guerre en Ukraine : pourquoi l'évacuation de Marioupol est si complexe

Une situation d'autant plus dramatique que les combats se poursuivent, l'armée russe ayant indiqué qu'elle souhaitait concentrer ses efforts sur le Donbass. Mi-mars, plus de 2000 civils avaient déjà perdu la vie à Marioupol, selon un bilan de la mairie, et la plupart des cadavres jonchent encore les rues, tant il est impossible de les enterrer.