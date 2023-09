Guerre en Ukraine : pourquoi les Ukrainiens et les Russes se disputent-ils Andriivka, un village de... 50 habitants ?

La ville Andriivka reconquise par les Ukrainiens ? Au lendemain de l'annonce de Kiev de la prise de la cité située près de Bakhmout, l'armée russe nie fermement. Dans son bulletin quotidien, le ministère russe de la Défense assure ne pas avoir été "délogé" de la ville située tout près du front est. Vendredi, pourtant, l'armée ukrainienne avait dit "avoir libéré Andriivka, dans la région de Donetsk".

Selon cette source, les troupes de Kiev avaient infligé, lors "d'opérations offensives", "des pertes significatives à l'ennemi en matière d'effectifs et d'équipements". "Dans le secteur de Donetsk, l'ennemi (...) a continué à mener des opérations d'assaut (...), tentant en vain de déloger les troupes russes des localités de Klichtchiïvka et Andriivka", a répondu la Défense russe samedi.

Plus qu'un gain stratégique, la prise de ce village par Kiev revêt un symbole important pour les Ukrainiens. Et ce, alors qu'ils ont lancé depuis plusieurs mois une contre-offensive dans le sud et l'est du pays. Andriivka est situé à moins d'une quinzaine de kilomètres, au sud de Bakhmout. La reprise de cette ville étant, comme me le reste du territoire, l'un des objectifs de l'armée de Volodymyr Zelensky. Andriivka est sur le chemin pour se rendre dans la ville martyre alors que l'armée ukrainienne tente d'ouvrir plusieurs fronts autour de la ville.